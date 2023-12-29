Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi. Yapılan toplantı sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. Takımlar Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı. Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.



Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

TAKIMLAR OTELDE ÇIKMADI

Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. Takımlar Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

TİŞÖRT VE PANKARTA ONAY YOK

Riyad'dan bildiren NTV Spor Müdürü Ali Dedeoğlu, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktardı.

TFF NE DEDİ?



TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Yetkililerin görüşmeleri sürerken gelişmelerin ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" denildi.