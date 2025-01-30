Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Avrupa Ligi'nde kritik hafta: İşte tüm senaryolar

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkacak. Galatasaray, play-off turunu garantilemiş olup, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off etabına katılabilmek için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Ajax karşısında galip gelirse, puanını 16'ya yükselterek büyük olasılıkla ilk 8'e girecek ve doğrudan son 16 turuna katılacak. Beraberlik durumunda ise diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak ilk 8 şansı devam ediyor. Mağlubiyet halinde ise play-off etabına katılacak.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Fenerbahçe, 9 puanla 24. sırada yer alıyor. Deplasmandan galibiyetle dönerse, puanını 12'ye çıkararak üst tura yükselecek. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Beşiktaş, 9 puanla 25. sırada bulunuyor. Twente deplasmanında kazanması durumunda, üst tura yükselecek. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak play-off etabına katılma şansı bulunuyor.

Son hafta maçlarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması halinde, 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş veya Fenerbahçe olabilir. Bu durumda, UEFA Avrupa Ligi'nde bir Türk derbisi ihtimali doğuyor.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki kaderi, son hafta maçlarında alacakları sonuçlara ve diğer takımların performanslarına bağlı olacak.