Süper Lig: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Sarı-Lacivertlilerle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'dan geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

5' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu Tadic kaleye gönderdi, Muslera topu kontrol etti.

5' Müsabakada tempo yüksek.

7' Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta Dries Mertens ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti.

10' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun pasında Szymanski müsait pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

12' Dries Mertens'in kullandığı frikik az farkla üstten dışarı gitti.

17' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Edin Dzeko kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

20' Gabriel Sara ceza sahası içinde müsait pozisyondan yararlanamadı. Livakovic'in çeldiği top kornere gitti.

21' GOL! Lucas Torreira ceza sahası dışından harika bir vuruş çıkardı, direkten dönen top Livakovic'e çarptı ve ağlara gitti: 0-1.

22' Oosterwolde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

25' Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde sarı kart gördü.

28' GOL! Osimhen'in indirdiği topu Mertens düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

30' Yunus Akgün sarı kat gördü

33' Saint-Maximin'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera iki hamleyle kontrol etti.

35' Dries Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği aşırtma şut az farkla auta gitti.

37' Davinson Sanchez, Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

38' Fred'in kullandığı frikik az farkla dışarı çıktı.

43' Kaan Ayhan, Saint-Maximin'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

45+5' Maximin'in ortasına Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, Muslera topu kontrol etti.

45' Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

53' Oosterwolde'nin ortasına Fred gelişine vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.

55' Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan içeri çıkardığı topa Osimhen etkisiz bir vuruş yaptı.

57' Galatasaray hızlı atağında Yunus Akgün'ün pasında Osimhen müsait pozisyonda vurdu, Livakovic üstüne gelen topu kontrol etti.

60' GOL! Gabriel Sara sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

61' Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

61' Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

63' GOL! Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye indirdi: 1-3.

65' Barış Alper Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı.

67' Djiku'nun yerine En-Nesyri oyuna dahil oldu.

68' Yunus Akgün'ün attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

71' Fred elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü.

71' Jakobs, Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

75' En-Nesyri, Sara'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

75' Mertens'in yerine Sallai oyuna girdi.

78' Yunus Akgün kaleciyle karşı karşı pozisyonu değerlendiremedi, dönen topa Osimhen vurdu top üstten auta çıktı.

79' Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

80' Maximin sol çaprazdan çalımlarla merkeze gelip sert bir şut çıkardı ancak top üstten auta gitti.

80' Fred ve Maximin çıktı, Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

82' Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera soluna yatıp kontrol etti.

83' Cengiz Ünder'in kaleye yakın mesafeden şutunu Davinson Sanchez blokladı.

84' Sara, Torreira, Barış Alper çıktı; Berkan Kutlu, Jelert ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

86' Kaan Ayhan'ın yerine Nelsson oyuna girdi.

88' İrfan Can Kahveci'nin ortasına En-Nesyri uygun pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

89' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

90+3' En-Nesyri kaleye yakın mesafeden şutunu çekti, Nelsson topu çeldi.

Dev derbi Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.