Galatasaray, Fiorentina'yı 2 golle devirdi
31/07/2022
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Galatasaray, son hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi.6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen Galatasaray, 42. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 72. dakikada Ricardo Sottil, Fiorentina'nın maçtaki tek golünü kaydetti.Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor'la karşılaşacak.