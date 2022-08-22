Galatasaray, Fode Ballo-Toure için ilk teması kurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fode Ballo-Toure için harekete geçti.
22/08/2022
Galatasaray, sol bek arayışına çıktı. Stoper, kanat ve forvete takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, transfer hedeflerine bir yenisini ekledi.
Yönetim, Patrick Van Aanholt’un performansını yetersiz bulan teknik heyetin isteği doğrultusunda çalışmalara hız verdi.
- Galatasaray'ın sol bek adayı
Hedefte Milanlı Fode Ballo-Toure var.
İtalyan ekibi ile ilk teması kuran Galatasaray’ın isteği 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak. Anlaşma sağlanamaması halindeyse satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulacak.
Milan ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Ballo-Toure, az forma şansı bulması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.
2018’de Lille’den 11 milyon Euro bedel ile Monaco’ya transfer olan Fode Ballo-Toure, 3 sezonun ardından 5 milyon Euro karşılığında Milan’a katılmıştı.