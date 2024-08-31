Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois'le yollarını ayırdı

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31/08/2024

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Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois'le yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Fransız sağ bek Leo Dubois'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Fransız oyuncuya teşekkür ederek, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin özveri ve mücadelen için teşekkürler Leo! Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı.

Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.

31/08/2024 20:12
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TAGS: Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois’le yollarını ayırdı
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