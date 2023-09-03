Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında zorlanmadı: 0-3

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64 ve 73. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu 2 gol ise VAR'dan döndü.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 7'ye yükseltti. Gaziantep FK ise henüz puanla tanışamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Janio Bikel, Gradel, Maxim, Riascos

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

2' Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

5' GOOOL! Tete'nin ortasını Kerem Demirbay kafayla indirdi. Karambole dönüşen topa Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22' Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde Nelsson'un kafa vuruşu auta gitti.

31' Kerem Demirbay'ın kornerine bu kez Abdülkerim kafayı vurdu, top savunmadan döndü.

32' Ömürcan'ın sol ayağıyla şutunu Muslera çıkardı.

33' Mertens'in sağ ayağıyla uzak direğe şutu yandan auta çıktı.

35' Furkan Soyalp yay üzerinden sol ayağıyla vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

35' Mustafa Eskihellaç'ın uzak mesafeden şutu üstten dışarı çıktı.

45' Mustafa Eskihellaç yerden sert ortaladı, Muslera ayağıyla müdahale ettiği topu kontrol etmeyi başardı.

45+5' Furkan Soyalp ceza sahası içinde müsait pozisyonda cılız bir şut çıkarında top Muslera'da kaldı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51' Gradel'in ortasına Djilobodji kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

64' GOOOL! Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahası içine girip Mauro Icardi'ye çıkardı. Yıldız futbolcu topu boş kaleye gönderdi ve fark 2'ye çıktı: 0-2

73' GOOOL! Mauro Icardi ceza sahası sağ çizgisinde düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Mauro Icardi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 0-3'e getirdi.

75' Kerem Aktürkoğlu'nun golü, pozisyon öncesindeki elle oynama sebebiyle VAR'dan döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.