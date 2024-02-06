Galatasaray geri dönüşe izin vermedi; çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Bandırmaspor çeyrek finale yükselmek için mücadele etti.

Maçı 4-2 kazanan Galatasaray tur atlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Sanchez, Halil Dervişoğlu'nun penaltısı ve Tete'nin penaltısıyla 3-0'ı yakaladı.

Bandırmaspor, Mustafa ve Mulumba'nın golleriyle 3-2'yi yakalasa da skoru eşitleyemedi. Son dakikada Carlos Vinicius sahne alarak skoru tayin etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat'ta çekilecek.