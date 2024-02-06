Galatasaray geri dönüşe izin vermedi; çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Maçı 4-2 kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

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06/02/2024

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Galatasaray geri dönüşe izin vermedi; çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Bandırmaspor çeyrek finale yükselmek için mücadele etti. 

Maçı 4-2 kazanan Galatasaray tur atlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Sanchez, Halil Dervişoğlu'nun penaltısı ve Tete'nin penaltısıyla 3-0'ı yakaladı. 

Bandırmaspor, Mustafa ve Mulumba'nın golleriyle 3-2'yi yakalasa da skoru eşitleyemedi. Son dakikada Carlos Vinicius sahne alarak skoru tayin etti. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat'ta çekilecek.

06/02/2024 22:37
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TAGS: Galatasaray geri dönüşe izin vermedi; çeyrek final biletini kaptı
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