Galatasaray Geri Dönüşle Kazandı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puana ulaştı.

Bu galibiyetle namağlup serisini sürdüren Galatasaray, puanını 68’e yükselterek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Maçta Galatasaray’ın gollerini 51. dakikada Aliti (kendi kalesine) ve 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 23. dakikada Vilhena’dan geldi.

Galatasaray’da Günay Güvenç devre arasında hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Ahmed Kutucu ise sarı kart cezalısı durumuna düştü.