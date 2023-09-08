Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Daha önce Galatasaray'ın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan anlaşmaya imza atan GKN Kargo bir kez daha sarı-kırmızılı takıma sponsor oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, GKN Kargo'nun kendileri için çok kıymetli bir marka olduğunu belirterek, "Kolumuzda taşıdığımız bu markanın logosu artık antrenman formamızın sırtında yer alacak. Onlarla yaptığımız bu anlaşmanın uzun süreli olmasını diliyorum. Bu anlaşma için Gökhan Akyürek'e ve ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sosyal medyada yazılanlar taraftarımızın kafasını karıştırmasın"

Kulüp için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın özünde bahane bulmamak ve başarıya ulaşmak için çalışmak var. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece kağıt üzerindeki değeriyle sınırlı kalmayacak, bizi Avrupa'da başarılara taşıyacak. Bu başarıya doğru giderken bizimle aynı hayale sahip olan markaların desteklerini değerli buluyorum. Gelirlerimizi arttırmak için bu tarz sponsorlukları arttırmamız lazım. Ayrıca buradan kalbi Galatasaray için atan taraftarlarımıza sesleniyorum. Hedeflerimiz bu sene daha büyük. Geçen sene olduğu gibi bu sene de verecekleri destek önemli. Sosyal medyada yazılanlar, taraftarımızın kafasını karıştırmasın. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksan başaracağız. Yine birlik içinde başarıya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Erden Timur: "Sponsorluklarımızı artırmamız lazım"

Konuşmasına Dursun Özbek'e teşekkür ederek başlayan Erden Timur, "Galatasaray'ın bu kadar değerli bir noktaya gelmesinde başkanımızın çok önemli katkıları var. Futbol dışındaki branşlarda da başarılar yakalamak istiyoruz. Bundan dolayı işin finansal boyutu çok önemli. Avrupa ile rekabet etmek için sponsorluklarımızı arttırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol takımıyla ilgili konuşan Timur, "Basketbol takımımız için yeni sponsorluklar gelecek. Süreç şu anda devam ediyor. Futbolda da başka sponsorluklar için görüşmeler yapıyoruz. Anlaşmalar bu ay sonunda neticelenir." dedi.

Gökhan Akyürek: "Galatasaray ile yola devam etmeyi düşünüyoruz"

Daha önce yaptıkları sponsorluk anlaşmasını genişletmeye karar verdiklerini aktaran GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "İlk ve enlerin kulübü Galatasaray'a sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen bir kulübün yanında yer almak bizim için çok önemli. Sporcular, bizim gibi markaları sahada temsil ettiğinde büyük başarılara imza atar. Bu başarıya bizi ortak eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GKN Kargo'nun diğer olası sponsorluk anlaşmaları ile ilgili konuşan Akyürek, "Daha önce Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşması yapmıştık. Bu sene için de masaya oturduk ancak anlaşamadık. Odağımız bu sene sadece futbol olacak. Galatasaray ile yola devam etmeyi düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.