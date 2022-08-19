Galatasaray Gomis ile güldü

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19/08/2022

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Galatasaray Gomis ile güldü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti 86. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından kaydettiği şık gol getirdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

19/08/2022 23:11
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TAGS: Galatasaray Gomis ile güldü
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