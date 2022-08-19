Galatasaray Gomis ile güldü
19/08/2022
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu.
Galatasaray'a galibiyeti 86. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından kaydettiği şık gol getirdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.