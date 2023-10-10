Galatasaray güç depolayacak

Sarı kırmızılılar, ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Okan Buruk'un ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 2 maçta 4 puan topladı.

Bu sezon mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, oyuncu kalitesiyle de dikkat çekiyor. Sarı kırmızılıların, yaz döneminde kadrosuna kattığı birçok futbolcu takıma uyum sağladı.

Takıma daha geç katılan bazı futbolcular da beklenen seviyeye gelmek üzere.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bazı maçlarda riske edilmeyen Zaha, ritmini bulmaya başladı. Fildişili futbolcu, lig ve Avrupa'daki son karşılaşmalarda yaptığı skor katkısıyla dikkat çekti.

Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk iki lig maçında 1 kez fileleri sarsarken 1 de gol pası verdi. Sakatlığını atlatan Faslı futbolcunun, milli maç arasının ardından eski formunu yakalaması bekleniyor.

Tanguy Ndombele ise lig ve Şampiyonlar Ligi'nde az da olsa süre almaya başladı. Bitexen Antalyaspor mücadelesine 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin beğenisini kazandı.

Teknik Direktör Okan Buruk, önümüzdeki haftalarda Zaha, Ziyech ve Ndombele'yi 11'e monte etmeyi planlıyor.