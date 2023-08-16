Galatasaray, Hakim Ziyech ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in kulübü Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği Ziyech'in Paris Saint Germain'e transferi çıkan finansal sorunlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Arabistan ekiplerinden Al Nassr da Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş ancak iddialara göre 30 yaşındaki hücumcu sağlık kontrollerini geçememişti.

HAKIM ZIYECH SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN GELİYOR

Kişisel şartlarda anlaşılan Hakim Ziyech, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek bu kez Galatasaray için detaylı sağlık testlerinden geçecek. Faslı yıldız, sakatlık riski tespit edilmemesi halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GALATASARAY DAHA ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, Hakim Ziyech için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Hatta Erden Timur o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla ilgilendiklerini itiraf etmiş ve transferin 3 dakika ile yetişmediğini belirtmişti.

Hakim Ziyech, 2020-2021 sezonunda 40 milyon Euro bedelle Ajax'tan Chelsea'ye transfer olmuştu.

HAKIM ZIYECH'İN İSTATİSTİKLERİ

30 yaşındaki Faslı yıldız geçtiğimiz sezon toplam 24 maça çıkıp 3 asistlik skor katkısı vermişti.