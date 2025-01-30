Galatasaray, Hakim Ziyech'le yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'le yollarını ayırdığını açıkladı.

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30/01/2025

Galatasaray, Hakim Ziyech'le yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

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