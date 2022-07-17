Galatasaray hazırlık maçında Sigma Olomouc ekibini yendi

Karşılaşmaya as kadroyla başlayan Galatasaray, ilk yarıda orta sahada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamadı. Özellikle kanatları iyi kullanamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin geliştirdiği birkaç atakta da gole izin vermedi ve takımlar soyunma odasına golsüz berabere gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 59. dakikada 1-0 öne geçti. Elabdellaoui'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada durumu 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, çizgiye indikten sona topu içeri çevirdi. Gomis penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. Müsabakada daha sonra bulduğu birkaç önemli pozisyondan sonuç alamayan sarı-kırmızılı takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Hazırlık maçlarındaki ilk galibiyet

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçını ise 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice ile yapacak.

Oliveira ilk maçına çıktı

Yeni transfer Sergio Oliveira, Galatasaray'da ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Porto'dan transfer edilen 30 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, Sigma Olomouc maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Orta sahada görev yapan Portekizli futbolcu, karşılaşmada etkili ara paslarıyla dikkati çekti.

Abdülkerim Bardakcı kadroda yok

Galatasaray'da hafif rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakcı maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Okan Kocuk ile genç oyuncular Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Ali Turap Bülbül, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Eren Aydın maçın kadrosuna alınmadı.

Van Aanholt sakatlandı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Hollandalı futbolcu, sol kasığındaki ağrı nedeniyle 51. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Başkan Özbek de izledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazırlık maçını statta takip etti.

Dursun Özbek, karşılaşmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile tribünde izledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da ilk yarı oynanırken stada geldi ve müsabakayı, Özbek, Timur ve Ergün ile takip etti.

Okan Buruk: Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kampta oyuncularının kondisyonunu yükseltmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz, lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti. Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu istediği gibi bitiremediğini ve kulüpte bazı değişikliklerin yaşandığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

" Çok iddialı bir yönetim geldi. Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız. Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi. Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var."

Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Batuhan Şen'in iyi bir şekilde döndüğünü aktaran Buruk, "Yunus'un ilk antrenmandan itibaren kalitesini net bir şekilde görüyoruz. Yunus'un akademimizden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor. Akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Özgür Baran girdi. Emin Bayram da iyi oynadı. İnşallah Yunus gibi birçok yıldızı ortaya çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yakınlaştığımız oyuncular var"

Okan Buruk, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, yeni transfer Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta iyi mücadele ettiğini belirterek, "Kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu. Takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

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17/07/2022 11:45