Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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26/07/2024

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Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

26/07/2024 10:22
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TAGS: Galatasaray
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