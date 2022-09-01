Galatasaray Icardi ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Fransız ekibinin onay vermesi halinde transfer tamamlanacak.

Galatasaray golcüsünü bekliyor.

Yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Sarı kırmızlılar, yıldız oyuncunun transferi için İcardi ve kulübü Paris Saint Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti.

Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon avro maaş ve 1 milyon avro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek...

Sarı kırmızılılar, bu transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamayı hedefliyor.

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu.

2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon avroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.

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01/09/2022 20:14