Galatasaray Icardi transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi Mauro Icardi.



Yönetim, Paris Saint Germain ile yaptığı pazarlıkta son aşamaya geldi.

- Transferde son durum ne?



Icardi’yi kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinden yıllık 8.5 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının yüzde 40’ını ödemeye hazır.



Galatasaray, anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklenmesini istiyor.



Türkiye’de oynamaya sıcak bakan ancak Avrupa’dan da bir çok talibi olan Mauro Icardi ise henüz kesin kararını vermiş değil.



Arjantinli yıldızın transferi için Fransız basınından da bir iddia ortaya atıldı.



L’equipe, Mauro Icardi için Trabzonspor’un da fiyat araştırması yaptığını yazdı.



Paris Saint-Germain’e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.

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31/08/2022 13:07