Galatasaray, Icardi'yi açıkladı
07/09/2022
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
29 yaşında oyuncu, 1 yıllığına PSG'den kiralanacak. Icardi'nin, yıllık ücretinin büyük bir bölümünü Fransız ekibi karşılayacak.