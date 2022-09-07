Galatasaray, Icardi'yi açıkladı

ads ads ads ads
07/09/2022

ads
ads
Galatasaray, Icardi'yi açıkladı

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

29 yaşında oyuncu, 1 yıllığına PSG'den kiralanacak. Icardi'nin, yıllık ücretinin büyük bir bölümünü Fransız ekibi karşılayacak.

07/09/2022 23:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray, Icardi’yi açıkladı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.