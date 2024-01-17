Galatasaray için Juan Musso iddiası

Galatasaray'ın Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

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17/01/2024

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Galatasaray için Juan Musso iddiası

Galatasaray'ın Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet etmeyi düşündüğü isim İddianın kaynağı İtalyan basınından TuttoMercato.

Habere göre sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için kış Transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro.

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraflar henüz yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.

17/01/2024 15:51
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TAGS: Galatasaray, Juan Musso
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