Galatasaray iki dakikada geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Kopenhag mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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20/09/2023

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Galatasaray iki dakikada geri döndü

RAMS Park'ta oynanan mücadeleye çok iyi başlayan temsilcimiz Galarasaray, bulduğu pozisyonlardan gol çıkaramadı. Sarı-kırmızılıların sahasına nadir gelen konuk Kopenhag, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Danimarka temsilcisi, Elyounoussi'nin golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım Kopenhag, 58. dakikada Diogo Goncalves ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kopenhag'da Elias Jelert, 73. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında son dakikalarda baskısını artıran temsilcimiz Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Sarı-kırmızlı ekip, 88'de Tete ile eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

20/09/2023 21:45
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TAGS: Galatasaray iki dakikada geri döndü
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