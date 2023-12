Galatasaray ile TOKİ, deprem bölgesinde 300 konutun inşası için protokol imzaladı

Protokolün imzalanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında düzenlenen törene Bakan Mehmet Özhaseki, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün ağır ve orta hasarlı duruma geldiğini söyledi.

Devletin bu yıkımın altından kalkabilmek için büyük bir refleks gösterdiğini ve Hazine arazilerindeki sağlam zeminlerde inşaatlara başladıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"250 bin kadar konutun yapımı devam ediyor. 8-10 ay önce başladığımız inşaatların bir kısmını teslim edecek duruma geldik. İnşallah sene başından itibaren 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Her başladığımız işi bir seneye kadar teslim etmek istiyoruz. 2-3 sene içerisinde hiç deprem olmamış gibi o şehirlerimizde hayatın canlandığını, çocukların sokaklarda oynadığı günleri göreceğiz. Bütün enerjimiz bunun üzerine."

"Güzel bir işe öncülük ediliyor, inşallah arkası gelir"

Özhaseki, depremin yıkıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda devletin her yere yetişmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu noktada hayırseverlerimiz ilk günden itibaren yardımda bulunuyor. Spor kulüpleri içerisinde ilk ortaya çıkan Galatasaray. Dursun Özbek Başkan kendisi teklif etti. Bölgede birlikte temel attık. Bu konuda bir güzellik açmış oldu. Son günlerde rekabet artmıştı, bugün bir paylaşım günündeyiz. Bundan dolayı değerli Başkan'ıma, Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir işe öncülük ediliyor, inşallah arkası gelir diye temennide bulunuyorum. İlk etapta Adıyaman'da 100, Kahramanmaraş'ta 100 ve Hatay'da 100 konutu Galatasaray adına yapacağız. Biz de jest orak bir mahallenin adını 'Galatasaray Mahallesi' koyacağız."

"Kazananın ömür boyu iftihar edeceği bir yarış olur"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek de güzel bir sözleşmenin imzası için bir araya geldiklerini belirterek, "6 Şubat'taki deprem ülkemizin yaklaşık yüzde 15'inin büyük hasar görmesine sebep oldu. Yüzde 15 büyük bir rakam. Devletlerin bu yükün altından kalkması kolay değil. Devletimiz elinden geleni yapıyor, refleksini çabuk gösterdi." dedi.

Galatasaray Kulübü olarak destek konusunda ilk günden beri tereddüt etmediklerini vurgulayan Özbek, şöyle konuştu:

"Evlerimiz Erzincan depreminde yıkıldı. Bu travmayı yaşamış birisi olarak söylüyorum, her sivil toplum kuruluşu veya her bireyin, hayırsever vatandaşların bu konuya el atması gerekiyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşu olmanın gerekleri de vardır. Madem 30 milyon taraftarımız var, 30 milyon sevenimiz var, bütçenin büyüklüğünden de bahsediliyor zaman zaman, kişi başına 20 lira toplasak bunu karşılayabiliyoruz. O zaman bunu harekete geçirmeliyiz. 20 lira her bireyin verebileceği bir rakam."

Özbek, deprem bölgesinde 850 bine yakın konut ve iş yeri inşaatının yapılması ve hazırlanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Konteynerde yaşam, aile yaşamına uygun değil, yazı var kışı var. İşin çabuklaşması süratlenmesi için de bizim gibi kuruluşların bu işe el atması lazım. Bakan'ımızdan basın toplantısını rica ettim çünkü farkındalığı ve aynı heyecanı tekrar gündeme getirelim istedim. Bizim yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayır işinde de yarışmamız lazım. Çağrımı rakip kulüplere yeniden yapıyorum, gelin burada da yarışalım. Bu çok güzel bir yarış olur, kazananın da ömür boyu iftihar edeceği bir yarış olur. Siz de gelin, bu işe el atın. Hep birlikte yapıldığında, anonim olduğunda son derece keyifli de olur. Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyin en mükemmelini yapacağımızın, yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum."

Özbek, şampiyonluk sözlerine "İnşallah" karşılığını verdi

Konuşmaların ardından, Galatasaray Kulübü ile TOKİ arasında deprem bölgesine 300 kalıcı konut yapımıma yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Özhaseki'nin imza sırasında, "Zenginliğin sırrı vermekmiş, belki şampiyonluğun sırrı da böyle gelir." ifadeleri üzerine Özbek, "İnşallah" karşılığını verdi.

Özhaseki, Özbek ve TOKİ Başkanı Bulut, Galatasaray Kulübü'nün bağışladığı 50 milyon lira tutarındaki temsili çek ile fotoğraf çektirdi.

Özbek, Bakan Özhaseki'ye 38 numaralı Galatasaray forması ile Galatasaray Lisesi'nin dış kapısının minyatürünü içeren bir plaket takdim etti.

08/12/2023 10:27