Galatasaray imzayı açıkladı

Galatasaray, altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

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18/09/2023

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Galatasaray imzayı açıkladı

Galatasaray, altyapıdan bir oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.”

18/09/2023 20:34
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