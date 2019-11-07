Galatasaray, İspanya'da farklı yenildi
07/11/2019
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile Santiago Bernabéu'da karşılaştı.
Real Madrid, karşılaşmanın 4. dakikasında Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Rodrygo 7. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.
Real Madrid, 14. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.
İspanyol ekibi 45. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Benzema'nın 81. dakikadaki golüyle fark beşe çıktı.
Rodrygo, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi.
A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 1-0 kazandı.
Bu sonuçların ardından 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan temsilcimiz son 16 turu şansını matematiksel olarak yitirdi.