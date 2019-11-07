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Galatasaray, İspanya'da farklı yenildi

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07/11/2019

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Galatasaray, İspanya'da farklı yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile Santiago Bernabéu'da karşılaştı. 

Real Madrid, karşılaşmanın 4. dakikasında Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

Rodrygo 7. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.

Real Madrid, 14. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.

İspanyol ekibi 45. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı dörde çıkardı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 

Benzema'nın 81. dakikadaki golüyle fark beşe çıktı. 

Rodrygo, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi. 

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 1-0 kazandı. 

Bu sonuçların ardından 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan temsilcimiz son 16 turu şansını matematiksel olarak yitirdi.

07/11/2019 00:58
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TAGS: Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, spor, haber
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