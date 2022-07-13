Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe transferi bitiriyor

İsmi Galatasaray ile anılan Joao Pedro'yu Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

ads ads ads
13/07/2022

ads
ads
Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Fenerbahçe, Joao Pedro’yu kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında ilk sırada yer alan Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girdi. Uzun süredir oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılı ekip, menajerinin komisyona zam yapmasının ardından geri adım atmıştı. 

Fenerbahçe'nin oyuncu için devreye girdiği ve kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi. Sky İtalia'nın haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro transferi için Cagliari ile 6.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.  Cuma günü, Brezilyalı forvetin menajerinin kontratı detaylarını görüşmek üzere Türkiye'de olması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun üç yıllık sözleşme imzalamı bekleniyor.

13/07/2022 13:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray, Joao Pedro, Fenerbahçe,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.