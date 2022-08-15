Galatasaray Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı

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15/08/2022

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Galatasaray Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin karşılıklık olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KAP açıklaması

"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

2019/20 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor ve Konyaspor'a kiralanmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta görev yapn Nijeryalı futbolcu 1 gol kaydetti.

15/08/2022 19:29
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TAGS: Galatasaray Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı
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