Galatasaray Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı
15/08/2022
Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin karşılıklık olarak feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray, Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.
KAP açıklaması
"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
2019/20 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor ve Konyaspor'a kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta görev yapn Nijeryalı futbolcu 1 gol kaydetti.