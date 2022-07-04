Galatasaray, Joao Pedro ile anlaştı

ads ads ads
04/07/2022

ads
ads
Galatasaray, Joao Pedro ile anlaştı

Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.

Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaşmaya yakın.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.

04/07/2022 11:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray, Joao Pedro
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.