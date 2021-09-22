Galatasaray Jonas Wind için görüşmelere başlıyor

Galatasaray santrfor takviyesi için atağa kalktı. Devre arasında Mbaye Diagne'yi göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu sonrası çalışmalar başladı. Scout ekibinin listenin ilk sırasına Danimarkalı Jonas Wind'i yazdığı ortaya çıktı. İngiliz kulüplerinin yakın takibinde bulunan 22 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda resmi görüşmelere başlanması hedefleniyor.

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro yapılanması için düğmeye basan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir sorunlar yaşadığı Mbaye Diagne ile ocak ayında yollarını ayırmak istemesi sonrası forvet transferi için düğmeye basıldı. Teknik heyet, scout ekibiyle çalışmalara başladı.

Takvim'in haberine göre forvet bölgesine de genç ve potansiyelli bir isim almak isteyen Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Scout ekibinin uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Jonas Wind'in ismini ilk aday olarak teknik heyete sunduğu öğrenildi.

Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda kısa süre içinde Danimarkalı yıldız ve Kopenhag ile temas kurulacak. 22 yaşında ve 1.90 boyunda olan Jonas Wind son iki sezondaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı. Kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi olan Wind'in piyasa değeri 5 milyon Euro.

Geleceğin çok önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen Wind'le özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle Terim'den onay gelmesi durumunda bir an önce resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

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22/09/2021 09:19