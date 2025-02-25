Galatasaray, Jose Mourinho'yu “Irkçılık” iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.

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25/02/2025

Galatasaray, Jose Mourinho'yu “Irkçılık” iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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TAGS: Galatasaray, Jose Mourinho
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