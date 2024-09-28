Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'na düşen sarı-kırmızılılar; Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na düşen Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri Lyon, Wolfsburg ve Roma oldu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.