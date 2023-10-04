Galatasaray kasayı doldurdu

Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Galatasaray, önemli bir gelire de sahip oldu.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi olan 2 milyon 800 bin avroyu kasasına koydu.

Galatasaray'ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kazancı da 29 milyon 960 bin avroya çıktı.

3 eleme turu geçerek adını Devler Ligi'nde yazdıran Okan Buruk'un ekibi, katılım payı olarak 15 milyon 640 bin avro aldı. Galatasaray; market ve katsayı geliri olarak da yaklaşık 10 milyon 590 bin avroyu hanesine yazdırdı.

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu sonuç karşılığında 930 bin avroyu kasasına koydu. Manchester'da alınan galibiyet ile 2 milyon 800 bin avro daha kazandı.

Trendyol Süper Lig'de azalan yayın gelirinin sıkıntısını yaşayan takımlarımız için Avrupa başarısı, hem ülke puanı yükseltme hem de ekonomik anlamda büyük önem taşıyor.

Sezon başında yaptığı flaş ve yıllık ücretleri yüksek transferlerle dikkat çeken Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan yaklaşık 30 milyon avro ile rahatladı.