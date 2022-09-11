Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Kasımpaşa'nın 6 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

Kasımpaşa'da ise sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin bugünkü maçın kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

Galatasaray maçlarında az gol oluyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi.

Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

Goller Gomis'ten

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.

Galibiyet golleri son dakikada geliyor

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2022 11:08