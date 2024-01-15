Galatasaray, Kayseri'yi iki golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
15/01/2024
RAMS Park'taki müsabakada Galatasaray sevindi. Sarı-kırmızılılar, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçti.
Galatasaray, 26. dakikada Victor Nelsson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Kayserispor ilk yarının sonunda penaltı kazandı. 45'te Bahoken'in kullandığı penaltıda Muslera, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kayserispor 58'de Boa Morte'nin golüyle skora denge getirdi: 1-1.
Galatasaray, 86'da Dries Mertens'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi.
Galatasaray puanını 51'e yükseltti.Kayserispor ise 29 puanda kaldı.