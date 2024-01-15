Galatasaray, Kayseri'yi iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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15/01/2024

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Galatasaray, Kayseri'yi iki golle geçti

RAMS Park'taki müsabakada Galatasaray sevindi. Sarı-kırmızılılar, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçti.

Galatasaray, 26. dakikada Victor Nelsson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor ilk yarının sonunda penaltı kazandı. 45'te Bahoken'in kullandığı penaltıda Muslera, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor 58'de Boa Morte'nin golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Galatasaray, 86'da Dries Mertens'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi.

Galatasaray puanını 51'e yükseltti.Kayserispor ise 29 puanda kaldı. 

15/01/2024 21:18
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TAGS: Galatasaray, Kayseri’yi iki golle geçti
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