Galatasaray kazandı Trabzon üzüldü

Papara Park'ta hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, konuk ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+5. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor’un tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Zaha'nın 90. dakikada attığı golü hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesindan sonra iptal etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda aldıkları bu yenilgi sonrasında 37 puanla 3. sırada kaldı. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, bu sezon 2. yenilgisini almış oldu.

Sezonun ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı da Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip ise aldığı bu galibiyetle puanını 54’de yükseltip yeniden Fenerbahçe ile puanını eşitlemiş oldu. Galatasaray, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti

Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Trabzonspor'u 5-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

Zaha gol sayısını 9'a çıkardı

Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Kaan Ayhan'ın ilk gol sevinci

Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Ligdeki 102. maçı Galatasaray kazandı

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 102. kez karşılaştı.

Ligde oynanan 102 karşılaşmanın 45’ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.