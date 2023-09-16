Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile coştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi. Maça 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerem, farkı 2^ye çıkardı: 2-0

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde topu filelere gönderen Abdülkerim Bardakcı, skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk Yılport Samsunspor, ikinci yarıya adeta golle başladı. Karadeniz ekibi, 46. dakikada Landry Dimata ile farkı 2!ye indirdi. 60. dakikada Carlo Holse ile bir gol daha bulan Samsunspor, skoru 3-2 yaptı ve puan için umutlandı.

Ancak ev sahibi Galatasaray, 67. dakikada yeni transfer Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda,topu takip eden Mauro Icardi ile farkı tekrar 2'ye çıkardı: 4-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 10 çıkaran ve 1 maçı eksik olan Galasasaray, liderliğe yükseldi.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, Çarşamba günü Kopenhag ile sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücardelesi öncesi de moral depoladı.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 1 puanda kaldı..Samsunspor'un 3 Eylül'deki İstanbulspor karşılaşması yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilmişti.

Son 16 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Sahasında 19 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı.

Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.