Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini Serie A'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Lazio'nun Danimarkalı kanat oyuncusu Gustav Isaksen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. İtalyan basınından Lazio News 24'ün haberine göre; sarı kırmızılılar Isaksen için hamle yapmaya hazırlanıyor.



Ancak bu transferin gerçekleşmesi Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki geleceğine bağlı. Haber detayında Spartak Moskova'nın Kerem için yaklaşık 20 milyon Euro'yu masaya yatırdığı, bu transferin resmileşmesi halinde Galatasaray'ın Gustav Isaksen için gerekli bütçeye sahip olacağı vurgulandı.

37 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST



12 milyon Euro piyasa değeri bulunan Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz yaz Midtjylland'dan Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan takımında 37 resmi maça çıkan Isaksen 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



23 yaşındaki oyuncunun Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.