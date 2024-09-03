Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Benfica'ya imza attı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun Transfer detaylarını KAP'a bildirdi.

Buna göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro ödeyecek. Galatasaray, milli futbolcunun bir sonraki satışının karından yüzde 10 pay da alacak.

Transferle ilgili Galatasaray'ın KAP'a yaptığı duyuru şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."