Galatasaray Kerem'le 3 puanı kaptı

Galatasaray, RAMS Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Sarı-kırmızlı ekip, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolayan Galatasaray, puanını 43'e çıkardı. Lider Fenerbahçe ile puanını eşitleyen sarı-kırmızlı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım unvanını da korudu.

Öte yandan sarı-kırmızlılar, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı

Yeni teknik direktörü Şota ile deplasmandaki kazanamama serisi 7 maça çıkan VavaCars Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.