Galatasaray KKTC Taraftar Derneği’nde Görev Değişimi

Dernekten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri “Oktan Türe, İlke Adak, Mustafa Yeşillik, Salih Değirmencioğlu, Hasan Saner, Nevzat Deneren, İlkay Kaya, Onay Durusoy, Talat Karapelit, Keziban Karabenli, Emir Baturalp ve Murat İzci” olarak duyuruldu.

Denetleme kurulu üyeleri,“Ferdi Alkaravlı, Ahmet Serman, Hasan Bal, Hüseyin Tosunoğlu ve Sinan Üney”, disiplin kurulu üyeleri “Mustafa Avkaravlı, Bülent Mullahasan, Barış Tosunoğlu, Osman Nazlı, Nevzad Üstün” şeklinde açıklandı.

Cumartesi günü yapılan genel kurul divan oluşumuyla başladı. Divan Başkanlığı’nı derneğin kurucularından Akın Aktunç, divan sekreterliğini Atilla Enver Etkin ile Deniz Gürgöze yaptı.

Divan oluşumundan sonra hayatını kaybeden kurucular için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Avkaravlı konuştu. Alkaravlı, görevi genç arkadaşlara bırakacağını, gözünün arkada kalmayacağını belirtti.

Faaliyet ve mali raporların onaylanmasından sonra tek aday olan Özer Çıraklı üyelerin onayıyla başkanlığa getirildi.

Çıraklı, gönül verdiği Galatasaray için çalışacağını kaydederek, üye sayısını zamanla artırmayı hedeflediklerini söyledi.