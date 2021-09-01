Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

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01/09/2021

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Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

01/09/2021 09:47
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TAGS: Galatasaray
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