Galatasaray Konya deplasmanında 2 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar ikide iki yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ve Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım, 45. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, 59. dakikada takımını yeniden öne geçirdi.

Galatasaray maçı 2-1 kazandı ve puanını 6 yaptı. Konyaspor 3 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Köhn ve Zaha kadroda yok

Transfer görüşmeleri devam eden Wilfried Zaha, Konya'ya götürülmedi. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Derrick Köhn ise son anda maç kadrosundan çıkarıldı.

KONYASPOR 1-2 GALATASARAY

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.

35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

54' Konyaspor, köşe vuruşundan gole çok yaklaştı. Adil Demirbağ, altıpas içerisinde topa dokunamadı.

59' Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti.

66' Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

70' Kerem Demirbay, Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

76' Torreira'nın kazandığı topta Mertens araya girdi ve Icardi'ye topu attı. Icardi ağları havalandırsa da VAR incelemesinin ardından Torreira'nın Aleksic'e faul yaptığı tespit edildi ve Icardi'nin golü iptal oldu.

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Emrehan Gedikli), N'dao (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikhalleshi), Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 89 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Jelert), Icardi

Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 79 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)