Galatasaray, Kopenhag Maçı Öncesi Moral Buldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 1 gol, 1 asistle oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ve Yukatel Adana Demirspor kozlarını RAMS Park'ta paylaştı.

Galatasaray mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, sarı kırmızılıların gollerini 22'de Boey, 29'da Kerem Aktürkoğlu ve 90+4'te Mauro Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü 45+2'de penaltıdan Niang kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 40 yaptı. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.