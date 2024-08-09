Galatasaray Kulübü, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı

RAMS Park'ta gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Arkham Intelligence Kurucusu ve CEO'su Miguel Morel katıldı.

Başkan Dursun Özbek, bugün Hatayspor karşılaşmasıyla sezonu açacaklarını belirterek, Galatasaray'ın önünün kesilmek istediğini söyledi.

Bugün bazı şeylere "dur" demem gerektiğini düşündüğünü ifade eden Özbek, şunları söyledi:

"Son 2 senelik başkanlık dönemimde, başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Son dönemlerde özellikle sosyal medyadan beslenen kirli bir yapının Galatasaray üzerine oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki tek amaç, son 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'ın önünü kesmek. Galatasaray'ın istediği şeyleri başarması halinde aradaki uçurumun kapanması mümkün değil. Bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla Galatasaray'a saldırmaya başladılar. Bu başarının devam etmesini istemeyeceklerini biliyorduk ama bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını hiç düşünmedik. Futbolcularıma ve yöneticilerime iftiralar atılıyor. Bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğim. Buradan da onlara şöyle sesleniyorum; Saklanmayın, çıkın ortaya. Altına saklandığınız masalardan çıkın. Siz saklandığınız yerden çıkmazsanız bir sizi oradan çıkarmasını biliriz. Galatasaray'ın adını ağzınıza alırken iki kere düşününün."

Şampiyon takımı koruma kararı aldıklarını vurgulayan Özbek, "Takımımızın daha iyi olması için 3 bölge belirledik. Transfer listesinde en üst sırada bulunan oyuncuları da 3 Ağustos itibarıyla kadromuza kattık. Transfer döneminin bitmesine daha 1 aydan fazla var. Hedefimizin Avrupa olduğunu daha önce söylemiştim. Bunu başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefe ulaşmak istediğinizi biliyorum. Zor olacak ama başaracağız. İyiler, her zaman kötülere karşı kazanmıştır. Takımımız, seneye 5. yıldızla taraftara kavuşmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımıza teklifler gelebilir"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Özbek, "Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla var. Bu zamanı kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Oyuncularımıza teklifler gelebilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Biz Avrupa ve Süper Lig'i hazır şekilde bekliyoruz. Bu süreci de değerlendirmek zorunda olabiliriz. Kimse merak etmesin. Geçen seneki şampiyon kadro ile devam edeceğiz. Güçlenmesi gereken yerlere de takviyelerimizi yaptık." şeklinde konuştu.

Bazı yapıların, Galatasaray'ın önünü kirli oyunlarla kesmeye çalıştığını iddia eden Özbek, "Önceki sezonlarda da benzer şeyleri denediler. Daha fazlasını bu sezon denemek istiyorlar. Bu kirli oyunlar Galatasaray'ın yükselişini etkileyemez. Bunu denemekten de bıkmadılar. Beyhude bir çaba. Alışkanlıklardan dolayı da bunu deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın yürüyüşünü bozamaz. Geçen sene oluşturduğumuz sevgi iklimi, bu kirli oyunların asıl sebebi." diye konuştu.

Sportif AŞ'de bazı değişiklikler yapacaklarını belirten Özbek, "Burada yönetici sayısında artışa gittik. Bunun için de SPK'den izin almak gerekiyor. Dünyada futbol ekonomisi çok hızlı değişiyor. Bu değişimde Galatasaray'ın öncü olduğu belli. Galatasaray'ı daha yükseğe taşımak için bir yapı oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.

Son dönemlerde sızan belgelerle ilgili konuşan Özbek, "Bilginin nerden sızdığı bizim tespitimizde. Hukuki süreci başlattık. Biz bir sürü yere teklif gönderiyoruz. Buna bağlı olarak bu kulübü yıpratmaya çalışanlar da bu kapıdan giremeyecek." dedi.

"Yorumların daha verimli olması için ligin başlaması gerektiğini düşündük"

Süper Kupa'daki skorun Galatasaray'a yakışmadığını vurgulayan Özbek, "Her gün konuşmak yerine burada sorularınıza cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Daha sezon başlamadı. Bugün Hatayspor maçıyla sezona başlayacağız. Beşiktaş mağlubiyeti için derin yorumlar yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Hepimiz üzüldük. Yorumların daha verimli olması için ligin başlaması gerektiğini düşündük. Biz zamanı gelince konuşuruz. Hedefimizden sapmadık. Avrupa maçlarımız geliyor. En önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim, her zaman camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin maaşının bir kısmını ödeyen sponsorluk anlaşmalarının bittiği iddialarıyla ilgili Özbek,"Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bazılarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Icardi, bizim önemli bir oyuncumuz. Sistem de aynı şekilde devam ediyor. Endişe edilecek bir durum yok." diye konuştu.

Galatasaraylı oyuncuların iki güzel kamp geçirdiğini belirten Özbek, "Oyuncularımızın duruşlarını ve konuşma tarzlarını inceliyoruz. Herhangi bir psikolojik desteğe ihtiyaçları yok. Psikolojik destek, bize bu kirli oyunları oynayanlara lazım." dedi.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Bu proje bizim için çok önemli. Eskiden bu anlaşmadan çıkmayı hayal ediyorduk. Çok yaklaştık. Yapılandırma yapmış tüm kulüpler de bu Bankalar Birliğinden çıkmak istiyor. Buradan nasıl çıkacağımız anlatmıştık. Hazırlıkların önemli bir kısmını bitirmiştik ama seçim de yaklaşmıştı. Seçim döneminde bir sonraki yönetime bu işi bırakmayı düşünmüştük. Genel kuruldan aldığımız yetkiyle bir ihale komisyonu kurduk. Bu komisyonun başında değerli başkanımızın Adnan Polat var. Adnan Polat, kendi ekibini oluşturdu ve çalışmalara iki gün önce başladı. Adnan Polat, bu işi en iyi yapacak insan. O da toplandı ve komisyonu kurdu." şeklinde konuştu.

Transfer sezonunun bir süreç olduğunu belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her takım bu transfer işinin içinde olur. Sezon devam ederken bazen önemli teklifler gelebilir. Kadrodan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Transfer sezonunu kapattık demek doğru olmaz. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunları kovalıyoruz. Kerem Aktürkoğlu da bizim oyuncumuz. Son 2 şampiyonlukta çok iyi performans gösterdi. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmaktır. Kerem bizim evladımız. Hepimizin ailesi var. Aile içinde olmaması gereken şeyler olabilir ama yine de evladınızdan vazgeçmezsiniz. Bu durum kirli yapıların bir senaryosudur. Galatasaray olarak bu olayların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizi seven herkesle beraber bir bütünüz."

Miguel Morel: "Buradaki insanlara ulaşmak için Türkiye'nin en büyük kulübüyle anlaştık"

Arkham Intelligence kurucusu ve CEO'su Miguel Morel, Galatasaray'a iki sezon boyunca sponsor olacaklarını belirterek, "Galatasaray'a sponsor olmamızın sebepleri var. Türkiye, bizim için çok önemli bir market. Bu kadar fazla kripto kullanıcısı olduğunu bilmiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Türkiye'de blockchain teknolojisine inanılmaz bir ilgi var. Türkiye'de de çok güçlü bir altyapı var. Burada büyümek istiyoruz. Buradaki insanlara ulaşmak için Türkiye'nin en büyük kulübüyle anlaştık. Armamızı Galatasaray forması üzerinde görmek bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.