Galatasaray kupada 4 golle galip

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.

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06/02/2025

Galatasaray kupada 4 golle galip

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Boluspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar; Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle maçı 4-1 kazandı.

Boluspor'un tek golünü Vüsal Iskandarli kaydetti.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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TAGS: Galatasaray, haber, kktc
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