Galatasaray kupada 4 golle galip
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.
YAYIN TARİHİ:
06/02/2025
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Boluspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar; Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle maçı 4-1 kazandı.
Boluspor'un tek golünü Vüsal Iskandarli kaydetti.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı.
Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
YAYIN TARİHİ: