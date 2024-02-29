Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Karagümrük, 6. dakikada Markao ve 84. dakikada Ryan Mendes'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finale yükselen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u elemeyi başarmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

9. dakikada Köhn'ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete'de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

44. dakikada Berkan Kutlu'nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.

GOL 84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.