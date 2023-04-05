Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda ağırladı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Patryk Szysz, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Kaan Ayhan 20. dakikada ev sahibi takımın beraberlik golünü kaydetti.

Başakşehir 30. dakikada Danijel Aleksic'le yeniden öne geçti. Bu defa Mauro Icardi 51'de skoru eşitledi: 2-2.

66. dakikada Patryk Szysz kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-3.

Bu sonucun ardından Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Medipol Başakşehir kupada yarı finale yükseldi ve Ankaragücü'nün rakibi oldu.

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05/04/2023 22:43