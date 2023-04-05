Galatasaray kupaya veda etti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
05/04/2023
Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda ağırladı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Patryk Szysz, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Kaan Ayhan 20. dakikada ev sahibi takımın beraberlik golünü kaydetti.
Başakşehir 30. dakikada Danijel Aleksic'le yeniden öne geçti. Bu defa Mauro Icardi 51'de skoru eşitledi: 2-2.
66. dakikada Patryk Szysz kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-3.
Bu sonucun ardından Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Medipol Başakşehir kupada yarı finale yükseldi ve Ankaragücü'nün rakibi oldu.