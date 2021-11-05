Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskava'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Sofiane Feghouli'nin şık golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran temsilcimiz, 72'de Francois Kamano'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 8’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

13’üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

17’nci dakikada Lokomotiv Moskova’nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera’yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.

43’üncü dakikada Halil Dervişoğlu sağ kanatta topu kaptı ve rakibinden sıyrılarak pasını sol kanata yolladı. Topla buluşan Van Aanholt, pasını tekte Feghouli’ye bırakırken, Feghouli’nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’ık üstünlüğü ile son buldu.

53’üncü dakikada Morutan, Van Aanholt’tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

54’üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau’ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

72’nci dakikada Maradishvili’nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.

81’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

84’üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.

86’ncı dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü.

88’inci dakikada Lokomotiv Moskova’nın kullandığı köşe vuruşunda Smolov’un kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Seken topa sert vuran Murillo’nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu.

Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Nef

HAKEMLER: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 76 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Morutan (Dk. 76 Mohamed), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Diagne)

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme - Nenakhov (Dk. 46 Zhivoglyadov), Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka (Dk. 85 Murillo), Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy (Dk. 65 Kamano), Lisakovic (Dk. 46 Smolov)

GOLLER: Dk. 43 Feghouli (Galatasaray) - Dk. 72 Kamano (Lokomotiv Moskova)

SARI KARTLAR: Yedlin, Barış Alper Yılmaz, Diagne, Halil Dervişoğlu (Yedek kulübesinde) (Galatasaray) - Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)

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05/11/2021 08:18