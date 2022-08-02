Galatasaray Lucas Torreira transferinde sona yaklaştı

Galatasaray’da hedef Lucas Torreira. Ön libero takviyesi için çalışmalarına hız veren Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.



Galatasaray, 1 yıl sözleşmesi kalan Lucas Torreira’nın bonservisi için Arsenal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi ile yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir bedelde uzlaştı. Yönetim, oyuncu tarafı ile pazarlıklara başladı.



Arsenal'de yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Uruguaylı orta saha yıllığı yaklaşık 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Bu habere tepkiniz:



02/08/2022 16:11