Galatasaray Lucas Torreira transferinde sona yaklaştı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da hedef Lucas Torreira. Arsenal ile anlaşan sarı kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

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02/08/2022
NTV spor

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Galatasaray Lucas Torreira transferinde sona yaklaştı

Galatasaray’da hedef Lucas Torreira. Ön libero takviyesi için çalışmalarına hız veren Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray, 1 yıl sözleşmesi kalan Lucas Torreira’nın bonservisi için Arsenal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi ile yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir bedelde uzlaştı. Yönetim, oyuncu tarafı ile pazarlıklara başladı.

Arsenal'de yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Uruguaylı orta saha yıllığı yaklaşık 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

02/08/2022 16:11
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TAGS: spor, futbol, transfer,
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