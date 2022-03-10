Galatasaray maçına hakem atamayı unuttular!

MHK, Galatasaray-Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi. TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi. Mücadele ancak 13.20'de başlayabildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi.

Mücadele ancak 13.20'de başlayabildi.

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10/03/2022 10:10