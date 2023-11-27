Galatasaray-Manchester United maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

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27/11/2023

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Galatasaray-Manchester United maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçta Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

27/11/2023 14:45
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TAGS: Galatasaray, Manchester United, , İspanyol, hakem, Jose Maria Sanchez
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